Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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170
|Мирандес
|07.04 21:00 по МСК.
|Алькоркон
Пытаемся заработать на битве аутсайдеров испанской Сегунды
|Клермон
|07.04 21:00 по МСК.
|Ним
Французская Лига 2 традиционно играет в пятницу. Прогноз на поединок Клермон - Ним уже подготовлен. Возможно, эта ставка как раз то, что вы искали
|Реал
|07.04 22:00 по МСК.
|Анадолу
В этом поединке сойдутся досрочный чемпион регулярной части Евролиги с командой, пытающейся получить наиболее удобного соперника в плей-офф. Пока что «Анадолу Эфес» грозит встреча с ЦСКА, которому турецкий клуб два раза проиграл в текущем сезоне. Сумеет ли команда Велимира Перасовича добыть победу в матче с немотивированным соперником?
|Тимеа Бабош
|08.04 00:15 по МСК.
|Анастасия Павлюченкова
Сегодня жребий свёл двух чемпионок прошлых розыгрышей турнира WTA в Монтеррее в очном противостоянии. Какая спортсменка по итогам четвертьфинальной борьбы останется в гонке за очередным титулом в Мексике?
|Монреаль
|08.04 02:30 по МСК.
|Тампа
Монреаль возвращается домой после выездной серии из трёх матчей. Что ждать в этом матче? Читайте прогноз
|Крылья
|08.04 14:00 по МСК.
|Амкар
В Чемпионате России Крылья Советов опустились в зону вылета. Команда настолько деградировала, или же шансы на спасение у неё все же есть?
|Фрайбург
|08.04 16:30 по МСК.
|Майнц 05
В первом круге команды выдали красочный матч, победу в котором одержал Майнц со счетом 4:2. Сумеет ли Фрайбург взять реванш?
|Блэкберн
|08.04 17:00 по МСК.
|Барнсли
Высокий коэффициент оправдан железной аналитикой. Читаем, ставим - и ждем победы!
|Сампродия
|09.04 13:30 по МСК.
|Фиорентина
Сампдория - Фиорентина. Фаворита определить непросто. Букмекеры свой выбор сделали - соглашаться с ними или нет? Эксперты готовы поделиться ответом
|Сандерленд
|09.04 15:30 по МСК.
|Ман Ю
Нынешний наставник Сандерленда Дэвид Мойес в свое время руководил Манчестер Юнайтед. Матч с особым подтекстом - какую же ставку в нем выбрать?
|Герта БСК
|09.04 16:30 по МСК.
|Аугсбургер
Аугсбург опустился в зону вылета Чемпионата Германии. Команда продолжит тонуть, или следует ждать активизации действий?
Главный арбитр матча Гимарайнш – Тондела в 20:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 09-го апреля и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Тондела на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Тондела – девять против двух.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Гимарайнш – Тондела коэффициент на победу гостей просел до 4.1. На ничью он остался неизменным — 3.45, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.95.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Гимарайнш на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Гимарайнш потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Гимарайнш в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
Последний матч футбольного клуба Тондела прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Тондела находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Тондела в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Между командами Гимарайнш и Тондела всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.
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основатель проекта Betfaq