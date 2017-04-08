Гимарайнш — Тондела прогноз и ставки от специалиста 09.04.17

Главный арбитр матча Гимарайнш – Тондела в 20:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 09-го апреля и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Тондела на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Тондела – девять против двух.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Гимарайнш – Тондела коэффициент на победу гостей просел до 4.1. На ничью он остался неизменным — 3.45, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.95.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Гимарайнш на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Гимарайнш потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Гимарайнш в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Последний матч футбольного клуба Тондела прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Тондела находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Тондела в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Между командами Гимарайнш и Тондела всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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