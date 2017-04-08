Маккаби Тель-Авив — Маккаби Хайфа прогноз и ставки от специалиста 09.04.17

Футболисты клуба Маккаби Хайфа не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 09-го апреля 2017 года проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Маккаби Тель-Авив – Маккаби Хайфа идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 21:00 по МСК.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Маккаби Тель-Авив – Маккаби Хайфа, занизив на них коэффициент до 1.9. Поставить на ничью можно по 3.6, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.2.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Маккаби Тель-Авив на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Маккаби Тель-Авив потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Маккаби Тель-Авив в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Маккаби Хайфа может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Маккаби Хайфа надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Маккаби Хайфа имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Так как хозяева поединка Маккаби Тель-Авив – Маккаби Хайфа сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Маккаби Тель-Авив.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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