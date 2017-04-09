Регистрация

Альмерия — Сарагоса: прогноз, ставки букмекера на матч. 09.04.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
ВТА теннис: ВТА – Одиночные – Монтеррей, Мексика
до начала:
# Тимеа Бабош 08.04 00:15 по МСК. Анастасия Павлюченкова #
Открыть доступ

Сегодня жребий свёл двух чемпионок прошлых розыгрышей турнира WTA в Монтеррее в очном противостоянии. Какая спортсменка по итогам четвертьфинальной борьбы останется в гонке за очередным титулом в Мексике?
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Монреаль 08.04 02:30 по МСК. Тампа #
Открыть доступ

Монреаль возвращается домой после выездной серии из трёх матчей. Что ждать в этом матче? Читайте прогноз
Россия футбол: Россия – Премьер Лига
до начала:
# Крылья 08.04 14:00 по МСК. Амкар #
Открыть доступ

В Чемпионате России Крылья Советов опустились в зону вылета. Команда настолько деградировала, или же шансы на спасение у неё все же есть? 
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Фрайбург 08.04 16:30 по МСК. Майнц 05 #
Открыть доступ

В первом круге команды выдали красочный матч, победу в котором одержал Майнц со счетом 4:2. Сумеет ли Фрайбург взять реванш?
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Блэкберн 08.04 17:00 по МСК. Барнсли #
Открыть доступ

Высокий коэффициент оправдан железной аналитикой. Читаем, ставим - и ждем победы!  
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Сампродия 09.04 13:30 по МСК. Фиорентина #
Открыть доступ

Сампдория - Фиорентина. Фаворита определить непросто. Букмекеры свой выбор сделали - соглашаться с ними или нет? Эксперты готовы поделиться ответом
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Сандерленд 09.04 15:30 по МСК. Ман Ю #
Открыть доступ

Нынешний наставник Сандерленда Дэвид Мойес в свое время руководил Манчестер Юнайтед. Матч с особым подтекстом - какую же ставку в нем выбрать?  
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Герта БСК 09.04 16:30 по МСК. Аугсбургер #
Открыть доступ

Аугсбург опустился в зону вылета Чемпионата Германии. Команда продолжит тонуть, или следует ждать активизации действий?
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Альмерия — Сарагоса: прогноз, ставки букмекера на матч. 09.04.17

09.04.2017 состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Альмерия – Сарагоса. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Альмерия, а вот игроки ФК Сарагоса смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 21:30 по МСК.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Альмерия – Сарагоса, занизив на них коэффициент до 1.9. Поставить на ничью можно по 3.6, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.2.

Две недели назад футбольный клуб Альмерия получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Альмерия из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Альмерия выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Альмерия – Сарагоса у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

За последние четыре недели футбольному клубу Сарагоса пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Сарагоса находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Сарагоса намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Сарагоса в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Альмерия – Сарагоса встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Авранш — Кевийи Руан прогноз профессионала 08.04.17
Динамо Минск — Нафтан: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Беларуси 09.04.17
Ноттингем Форест — Хаддерсфилд: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Англии 08.04.17
Стабек — Одд Гренланд: прогноз, ставки букмекера на матч. 09.04.17
Читтаделла — Беневенто прогноз специалиста на матч 08.04.17
Детройт — Монреаль: прогноз, ставки букмекера на матч. НХЛ 09.04.17
Прогнозы и ставки специалистов на матч Бостон — Вашингтон 08.04.17
Ставки на матч Виннипег – Нэшвилл, прогноз на НХЛ от 09.04.17
Ставки на матч Каролина – Сент-Луис, прогноз на НХЛ от 09.04.17
Лос-Анджелес — Чикаго прогноз специалиста на матч НХЛ 09.04.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 