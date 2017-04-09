Альмерия — Сарагоса: прогноз, ставки букмекера на матч. 09.04.17

09.04.2017 состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Альмерия – Сарагоса. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Альмерия, а вот игроки ФК Сарагоса смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 21:30 по МСК.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Альмерия – Сарагоса, занизив на них коэффициент до 1.9. Поставить на ничью можно по 3.6, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.2.

Две недели назад футбольный клуб Альмерия получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Альмерия из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Альмерия выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Альмерия – Сарагоса у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

За последние четыре недели футбольному клубу Сарагоса пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Сарагоса находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Сарагоса намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Сарагоса в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Альмерия – Сарагоса встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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