Регистрация

Лацио — Наполи прогноз и ставки от профессионала 09.04.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
ВТА теннис: ВТА – Одиночные – Монтеррей, Мексика
до начала:
# Тимеа Бабош 08.04 00:15 по МСК. Анастасия Павлюченкова #
Открыть доступ

Сегодня жребий свёл двух чемпионок прошлых розыгрышей турнира WTA в Монтеррее в очном противостоянии. Какая спортсменка по итогам четвертьфинальной борьбы останется в гонке за очередным титулом в Мексике?
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Монреаль 08.04 02:30 по МСК. Тампа #
Открыть доступ

Монреаль возвращается домой после выездной серии из трёх матчей. Что ждать в этом матче? Читайте прогноз
Россия футбол: Россия – Премьер Лига
до начала:
# Крылья 08.04 14:00 по МСК. Амкар #
Открыть доступ

В Чемпионате России Крылья Советов опустились в зону вылета. Команда настолько деградировала, или же шансы на спасение у неё все же есть? 
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Фрайбург 08.04 16:30 по МСК. Майнц 05 #
Открыть доступ

В первом круге команды выдали красочный матч, победу в котором одержал Майнц со счетом 4:2. Сумеет ли Фрайбург взять реванш?
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Блэкберн 08.04 17:00 по МСК. Барнсли #
Открыть доступ

Высокий коэффициент оправдан железной аналитикой. Читаем, ставим - и ждем победы!  
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Сампродия 09.04 13:30 по МСК. Фиорентина #
Открыть доступ

Сампдория - Фиорентина. Фаворита определить непросто. Букмекеры свой выбор сделали - соглашаться с ними или нет? Эксперты готовы поделиться ответом
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Сандерленд 09.04 15:30 по МСК. Ман Ю #
Открыть доступ

Нынешний наставник Сандерленда Дэвид Мойес в свое время руководил Манчестер Юнайтед. Матч с особым подтекстом - какую же ставку в нем выбрать?  
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Герта БСК 09.04 16:30 по МСК. Аугсбургер #
Открыть доступ

Аугсбург опустился в зону вылета Чемпионата Германии. Команда продолжит тонуть, или следует ждать активизации действий?
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Лацио — Наполи прогноз и ставки от профессионала 09.04.17

Болельщики 09 апреля ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Лацио и Наполи. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 21:45 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Лацио – Наполи, выставив коэффициент 1.85 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.4, а поставить на ничью возможно по 3.5.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Лацио использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Лацио, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Лацио выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

После того, как футбольный клуб Наполи выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Наполи удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

В матче Лацио – Наполи довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Штутгарт — Карлсруэ прогноз профессионала на матч 09.04.17
Шамбли — Конкарно прогноз профессионала на матч 08.04.17
Гранада — Валенсия прогноз специалиста на матч 09.04.17
Хаммарбю — Кальмар прогноз профессионала на матч 09.04.17
Хетафе — Леванте: прогноз, ставки букмекера на матч. 08.04.17
Прогнозы и ставки специалистов на матч Бостон — Вашингтон 08.04.17
Ставки на матч Монреаль – Тампа-Бэй, прогноз на НХЛ от 08.04.17
Ставки на матч Нью-Джерси – Айлендерс, прогноз на НХЛ от 09.04.17
Детройт — Монреаль: прогноз, ставки букмекера на матч. НХЛ 09.04.17
Оттава — Рейнджерс прогноз профессионала на матч НХЛ 08.04.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 