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|Тимеа Бабош
|08.04 00:15 по МСК.
|Анастасия Павлюченкова
Сегодня жребий свёл двух чемпионок прошлых розыгрышей турнира WTA в Монтеррее в очном противостоянии. Какая спортсменка по итогам четвертьфинальной борьбы останется в гонке за очередным титулом в Мексике?
|Монреаль
|08.04 02:30 по МСК.
|Тампа
Монреаль возвращается домой после выездной серии из трёх матчей. Что ждать в этом матче? Читайте прогноз
|Крылья
|08.04 14:00 по МСК.
|Амкар
В Чемпионате России Крылья Советов опустились в зону вылета. Команда настолько деградировала, или же шансы на спасение у неё все же есть?
|Фрайбург
|08.04 16:30 по МСК.
|Майнц 05
В первом круге команды выдали красочный матч, победу в котором одержал Майнц со счетом 4:2. Сумеет ли Фрайбург взять реванш?
|Блэкберн
|08.04 17:00 по МСК.
|Барнсли
Высокий коэффициент оправдан железной аналитикой. Читаем, ставим - и ждем победы!
|Сампродия
|09.04 13:30 по МСК.
|Фиорентина
Сампдория - Фиорентина. Фаворита определить непросто. Букмекеры свой выбор сделали - соглашаться с ними или нет? Эксперты готовы поделиться ответом
|Сандерленд
|09.04 15:30 по МСК.
|Ман Ю
Нынешний наставник Сандерленда Дэвид Мойес в свое время руководил Манчестер Юнайтед. Матч с особым подтекстом - какую же ставку в нем выбрать?
|Герта БСК
|09.04 16:30 по МСК.
|Аугсбургер
Аугсбург опустился в зону вылета Чемпионата Германии. Команда продолжит тонуть, или следует ждать активизации действий?
Болельщики 09 апреля ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Лацио и Наполи. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 21:45 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Лацио – Наполи, выставив коэффициент 1.85 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.4, а поставить на ничью возможно по 3.5.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Лацио использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Лацио, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Лацио выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
После того, как футбольный клуб Наполи выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Наполи удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.
В матче Лацио – Наполи довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.
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