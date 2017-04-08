Ставки на матч Виннипег – Нэшвилл, прогноз на НХЛ от 09.04.17

Наши эксперты уже не первый сезон следят за баталиями регулярного чемпионата НХЛ. Сейчас, когда сезон прошел начальную стадию, уже можно говорить о том, какие команды будут претендовать на попадание в плей-офф. В чемпионате уже наметились свои лидеры и свои аутсайдеры, но еще очень много клубов, о которых пока ничего нельзя сказать однозначно, так как они находятся в середине турнирной таблице, и, видимо, их судьба относительно попадания в плей-офф будет решаться в концовке регулярного чемпионата. Исходя из этого, сейчас таким клубам, как команда Виннипег и команда Нэшвилл, которые встретятся между собой в ближайшем матче, необходимо позаботиться о том, чтобы занять место в турнирной таблице повыше, чтобы в концовке регулярного чемпионата не пришлось сражаться за попадание в плей-офф. По своему потенциалу оба клуба вполне готовы играть в плей-офф, однако в последних матчах команды немного подсели, видимо, сказываются травмы основных хоккеистов. Но, все же, у руля команд стоят опытные менеджеры, которые знают, как преодолеть кризис и умеют выходить из самых непростых ситуаций. В очных противостояниях этих хоккейных клубов всегда много борьбы, поэтому матчи между этими командами проходят напряженного. Болельщикам нравится интрига, поэтому мы рекомендуем матч команды Виннипег и команды Нэшвилл к просмотру, так как надеемся, что хоккеисты смогут удивить любителей этого вида спорта.

Не всегда матчи регулярного сезона НХЛ получаются мирными. Есть такие противостояния, которые изобилуют огромным количеством стычек, откровенными грубостями и провокациями со стороны хоккеистов одной и другой команды. Обычно, это принципиальные матчи, в которых клубы решают судьбу путевки в плей-офф или матчи, участие в которых принимают заклятые соперники, которые исторически вынуждены ненавидеть друг друга. Матч команды Виннипег и команды Нэшвилл не относится к подобным противостояниям, однако, это не означает, что в этой игре не будет борьбы. Сейчас командам необходимо набирать очки, что позволит им закрепиться в турнирной таблице и опередить конкурентов за право попадания в плей-офф. Поэтому, чисто с точки зрения турнирной таблицы, и для команды Виннипег, и для команды Нэшвилл предстоящая игра будет иметь важное значение. Это отлично понимают менеджеры обеих клубов, которые заверили, что со стартовых минут на площадке будут действовать основные составы команд. Из этого следует, что сегодня болельщики увидят интересный хоккей в исполнении лучших хоккеистов современности. Наши эксперты тщательно изучили очные противостояния команды Виннипег и команды Нэшвилл. Это позволило нам обратить внимание на несколько интересных ставок, более детально которые изучить можно ниже. Всем зрелищного хоккея и удачных ставок!

Чемпионат НХЛ приближается к своей средине, поэтому клубам уже некуда отступать, нужно играть только на победу. Это отлично понимают в составе команды Виннипег и команды Нэшвилл. Пока оба клуба не могут похвастаться тем, что уже гарантировали себе место в плей-офф, поэтому для них важна каждая победа. Наши эксперты полагают, что противостояние между командой Виннипег и командой Нэшвилл в регулярном чемпионате НХЛ получится довольно жестким, поэтому общий тотал штрафных минут лучше играть в этом матче на больше, тем более что статистика показывает, что эти команды между собой играют довольно грубо. Относительно фаворита этого матча, то мы думаем, что больше шансов победить в этой игре у команды Виннипег, так как клуб действует более организованно и слаженно в последних матчах. Нельзя сказать, что гости играют менее активно, чем хозяева площадки, однако родные стены и слаженность – козыри, которые помогут сегодня хоккеистам команды Виннипег одержать победу в этой игре. Относительно общего тотала заброшенных шайб, то мы думаем, что шайб будет много, причем, много забросят хоккеисты одной и другой команды, так как они привыкли действовать через атаку. В общем, мы считаем, что помимо общего тотал шайб на больше, можно пробовать индивидуальный тотал шайб каждой команды на больше, так как оба клуба умеют действовать на пяточке соперников.

Ничья в игре — 3.4, игра завершиться победой Виннипег — 2, игра завершиться победой Нэшвилл — 3.87.

Мы неоднократно говорили о том, что чемпионат НХЛ непредсказуем и зрелищен. Все матчи проходят при полностью заполненных трибунах, а у экранов телевизоров за событиями на площадке наблюдают миллионы болельщиков. Противостояние команды Виннипег и команды Нэшвилл тоже пройдет при полных трибунах, так как на льду встретятся две известные хоккейные команды НХЛ, которые в каждом сезоне претендуют только на самые высокие места. Нынешний сезон не является исключением, сейчас команды показывают хорошую игру и в каждом матче подтверждают свой статус. Наши эксперты полагают, что игра будет очень насыщенной, так как главными козырями обеих команд являются стремительные атаки на ворота соперников и постоянный прессинг. Сегодня такая тактика может принести успех, поэтому менеджеры вряд ли будут отказываться от своих любимых тактических приемов, и болельщиков ждет динамичный атакующий хоккей со множеством бросков и большим количеством заброшенных шайб.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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