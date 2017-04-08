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|Тимеа Бабош
|08.04 00:15 по МСК.
|Анастасия Павлюченкова
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|Монреаль
|08.04 02:30 по МСК.
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|Крылья
|08.04 14:00 по МСК.
|Амкар
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|Фрайбург
|08.04 16:30 по МСК.
|Майнц 05
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|Блэкберн
|08.04 17:00 по МСК.
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|09.04 13:30 по МСК.
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|09.04 15:30 по МСК.
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Поклонники футбола с нетерпением ожидают 09 апреля, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Лас-Пальмас и Бетис. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Лас-Пальмас, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 21:45.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Лас-Пальмас – Бетис неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.4. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.85 и 3.5.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Лас-Пальмас не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Лас-Пальмас уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
Футбольный клуб Бетис в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Бетис демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Бетис забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Бетис имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
В футбольном поединке Лас-Пальмас – Бетис эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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