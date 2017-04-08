Регистрация

ПСЖ — Генгам прогноз и ставки от специалиста 09.04.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
ВТА теннис: ВТА – Одиночные – Монтеррей, Мексика
до начала:
# Тимеа Бабош 08.04 00:15 по МСК. Анастасия Павлюченкова #
Открыть доступ

Сегодня жребий свёл двух чемпионок прошлых розыгрышей турнира WTA в Монтеррее в очном противостоянии. Какая спортсменка по итогам четвертьфинальной борьбы останется в гонке за очередным титулом в Мексике?
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Монреаль 08.04 02:30 по МСК. Тампа #
Открыть доступ

Монреаль возвращается домой после выездной серии из трёх матчей. Что ждать в этом матче? Читайте прогноз
Россия футбол: Россия – Премьер Лига
до начала:
# Крылья 08.04 14:00 по МСК. Амкар #
Открыть доступ

В Чемпионате России Крылья Советов опустились в зону вылета. Команда настолько деградировала, или же шансы на спасение у неё все же есть? 
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Фрайбург 08.04 16:30 по МСК. Майнц 05 #
Открыть доступ

В первом круге команды выдали красочный матч, победу в котором одержал Майнц со счетом 4:2. Сумеет ли Фрайбург взять реванш?
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Блэкберн 08.04 17:00 по МСК. Барнсли #
Открыть доступ

Высокий коэффициент оправдан железной аналитикой. Читаем, ставим - и ждем победы!  
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Сампродия 09.04 13:30 по МСК. Фиорентина #
Открыть доступ

Сампдория - Фиорентина. Фаворита определить непросто. Букмекеры свой выбор сделали - соглашаться с ними или нет? Эксперты готовы поделиться ответом
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Сандерленд 09.04 15:30 по МСК. Ман Ю #
Открыть доступ

Нынешний наставник Сандерленда Дэвид Мойес в свое время руководил Манчестер Юнайтед. Матч с особым подтекстом - какую же ставку в нем выбрать?  
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Герта БСК 09.04 16:30 по МСК. Аугсбургер #
Открыть доступ

Аугсбург опустился в зону вылета Чемпионата Германии. Команда продолжит тонуть, или следует ждать активизации действий?
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
ПСЖ — Генгам прогноз и ставки от специалиста 09.04.17

Болельщики 09-го апреля 2017 года ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как ПСЖ и Генгам. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 22:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.

Букмекерские конторы в футбольном поединке ПСЖ – Генгам практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.4. Хозяева получили на свою победу котировку 2, а на гостей идет прием ставок по 3.87.

На своем поле футбольный клуб ПСЖ не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому ПСЖ находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас ПСЖ в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

В этом сезоне у футбольного клуба Генгам совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Генгам находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Генгам выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Генгам в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Так как хозяева поединка ПСЖ – Генгам сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба ПСЖ.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Шукура — Локомотив Тбилиси: прогноз, ставки букмекера на матч. 08.04.17
Бирмингем — Дерби Каунти прогноз профессионала на матч 08.04.17
Зволле — Фейеноорд прогноз профессионала 09.04.17
Гамильтон — Росс Каунти прогноз профессионала 08.04.17
Хапоэль Хайфа — Хапоэль Тель-Авив прогноз профессионала 08.04.17
Оттава — Рейнджерс прогноз профессионала на матч НХЛ 08.04.17
Ставки на матч Нью-Джерси – Айлендерс, прогноз на НХЛ от 09.04.17
Детройт — Монреаль: прогноз, ставки букмекера на матч. НХЛ 09.04.17
НХЛ. Сегодня матч Филадельфия — Коламбус. Прогнозы и ставки от эксперта 08.04.17
Торонто — Питтсбург прогноз профессионала на матч НХЛ 09.04.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 