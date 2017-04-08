Прогноз на матч Сан-Хосе — Калгари. Рекомендуемые ставки от экспертов 09.04.17

Наши эксперты уже не первый сезон следят за баталиями регулярного чемпионата НХЛ. Сейчас, когда сезон прошел начальную стадию, уже можно говорить о том, какие команды будут претендовать на попадание в плей-офф. В чемпионате уже наметились свои лидеры и свои аутсайдеры, но еще очень много клубов, о которых пока ничего нельзя сказать однозначно, так как они находятся в середине турнирной таблице, и, видимо, их судьба относительно попадания в плей-офф будет решаться в концовке регулярного чемпионата. Исходя из этого, сейчас таким клубам, как команда Сан-Хосе и команда Калгари, которые встретятся между собой в ближайшем матче, необходимо позаботиться о том, чтобы занять место в турнирной таблице повыше, чтобы в концовке регулярного чемпионата не пришлось сражаться за попадание в плей-офф. По своему потенциалу оба клуба вполне готовы играть в плей-офф, однако в последних матчах команды немного подсели, видимо, сказываются травмы основных хоккеистов. Но, все же, у руля команд стоят опытные менеджеры, которые знают, как преодолеть кризис и умеют выходить из самых непростых ситуаций. В очных противостояниях этих хоккейных клубов всегда много борьбы, поэтому матчи между этими командами проходят напряженного. Болельщикам нравится интрига, поэтому мы рекомендуем матч команды Сан-Хосе и команды Калгари к просмотру, так как надеемся, что хоккеисты смогут удивить любителей этого вида спорта.

Зрелищность и непредсказуемость матчей чемпионата НХЛ не подлежит сомнению. Эксперты нашего ресурса каждый раз стараются найти наиболее интересный матч для прогнозирования. Сегодня мы остановили свой выбор на противостоянии команды Сан-Хосе и команды Калгари. Оба соперника отлично знакомы друг с другом, так как каждый сезон им приходиться играть очные матчи в регулярном сезоне НХЛ. Сейчас, когда регулярный сезон приближается к своему экватору, для команд крайне важно постараться закрепиться на занятых позициях в турнирной таблице, которые дадут им право выступать в плей-офф. Но, стоит напомнить, что в регулярном чемпионате НХЛ очень жесткая конкуренция, поэтому клубам следует собранно подходить к каждому противостоянию. Нет необходимости говорить, что на матчи друг против друга команда Сан-Хосе и команда Калгари настраиваются очень серьезно, так как эти соперники всегда стараются победить своего конкурента. Наши эксперты полагают, что менеджеры команд не будут отходить от той тактики, которая позволяет их подопечным демонстрировать хорошие результаты в нынешнем сезоне, поэтому сегодня болельщики увидят яркий атакующий хоккей в исполнении хоккеистов обеих команд. Нам только остается пожелать удачи командам, а всем любителям поставок посоветовать воспользоваться нашими прогнозами.

Эксперты нашего ресурса после тщательного анализа матча НХЛ, в котором встретятся команда Сан-Хосе и команда Калгари, определили, что фаворитом этого матча должны быть хозяева площадки. Команда Сан-Хосе сейчас находится на подъеме и демонстрирует отличный хоккей. В составе клуба не будет серьезных кадровых изменений, поэтому, ожидается, что команда Сан-Хосе с первых минут начнет матч сильнейшим составом. Болельщики всегда активно поддерживают своих кумиров, поэтому, наши эксперты полагают, что в этом матче необходимо делать ставки на победу команды Сан-Хосе. Несмотря на то, что гости сейчас тоже показывают классный хоккей, однако выездные матчи пока даются им с трудом, особенно против соперников, которые ничем не уступают им в игровом плане. Сейчас обеим командам нужно набирать очки, чтобы укреплять свои турнирные позиции в чемпионате НХЛ. Поэтому, команда Сан-Хосе имеет неплохие шансы для победы в родных стенах. Общий тотал заброшенных шайб наши эксперты считают на больше. Оба клуба сейчас на подъеме, по последним матчам, которые они сыграли в регулярном чемпионате, можно увидеть, что они великолепно действуют в атаке. Таким образом, сегодня велики шансы на то, что в матче будет заброшено много шайб. Между собой эти команды играют не грубо, стараясь больше внимания уделять активным действиям на пяточке соперника, так что, общий тотал штрафных минут в матче мы рекомендуем играть на меньше.

Триумфатором игры станет Сан-Хосе — 1.95, нет победителей — 3.45, триумфатором игры станет Калгари — 4.1.

НХЛ – самый зрелищный хоккейный чемпионат, в котором выступают лучшие современные хоккеисты. Практически все команды, которые принимают участие в чемпионате, имеют за плечами богатую историю, в которой были взлеты и падения. Сегодняшние соперники, которые в ближайшее время выйдут на лед, тоже могут похвастаться многочисленными достижениями в чемпионате НХЛ. Однако сейчас им необходимо сосредоточиться на предстоящем матче, так как оба соперника – амбициозные хоккейные клубы, которые в нынешнем сезоне, впрочем, как и в других сезонах, решают самые серьезные задачи. Так что, для них победа в этом матче будет иметь принципиальное значение, так как позволит не только обыграть одного из принципиальных соперников, но и увеличить отрыв от конкурентов в борьбе за выход в плей-офф по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Наши эксперты тщательно проанализировали все факторы данного противостояния и смогли найти интересные предложения в букмекерских конторах. Всем зрелищного хоккея и удачных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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