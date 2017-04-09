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Томь — Рубин: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 10.04.17

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Прогнозы на сегодня:
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Блэкберн 08.04 17:00 по МСК. Барнсли #
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Высокий коэффициент оправдан железной аналитикой. Читаем, ставим - и ждем победы!  
Франция футбол: Франция – Национальный чемпионат
до начала:
# Авранчес 08.04 19:00 по МСК. Quevilly Rouen #
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По итогам 27-го тура Авранш с 31 очком в копилке занимает 13 место. Чем же интересен этот матч? Оформляйте вип подписку и читайте прогноз с повышенным кеф
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Каен 08.04 21:00 по МСК. Монпелье #
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В противостоянии Кана и Монпелье решается непростой вопрос возможного вылета из Чемпионата Франции. Мы знаем, на что поставить в этом поединике
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Сампродия 09.04 13:30 по МСК. Фиорентина #
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Сампдория - Фиорентина. Фаворита определить непросто. Букмекеры свой выбор сделали - соглашаться с ними или нет? Эксперты готовы поделиться ответом
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Сандерленд 09.04 15:30 по МСК. Ман Ю #
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Нынешний наставник Сандерленда Дэвид Мойес в свое время руководил Манчестер Юнайтед. Матч с особым подтекстом - какую же ставку в нем выбрать?  
United League Баскетбол: United League
до начала:
# Нижний Новгород 09.04 16:00 по МСК. Astana #
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Этот поединок для «Нижнего Новгорода» и «Астаны» является решающим в плане борьбы за выход в плей-офф. Если хозяева выиграют матч с разницей более чем в восемь очков, у них появится отличный шанс все-таки войти в лучшую восьмерку команд чемпионата, так как они сократят расстояние от казахов к одной победе. Сумеет ли «Нижний Новгород» добиться удобного для себя результата?
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Каглиари 09.04 16:00 по МСК. Турин #
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Самое надежное обоснование и аналитически выверенный прогноз! Возражений ни у кого наверняка не возникнет 
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Герта БСК 09.04 16:30 по МСК. Аугсбургер #
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Аугсбург опустился в зону вылета Чемпионата Германии. Команда продолжит тонуть, или следует ждать активизации действий?
Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Реал Сосьедад 10.04 21:45 по МСК. Хихон #
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Реал Сосьедад борется за еврокубковую зону, а Спортинг страстно пытается сохранить прописку в элите. Чья мотивация окажется сильнее? 
Португалия футбол: Португалия – Лига Зон Сагрес
до начала:
# Маритиму 10.04 22:00 по МСК. Чавес #
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28-й тур Чемпионата Португалии завершается на Мадейере, где Маритиму принимает Шавиш. Надежный прогноз уже готов!
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Прогноз от наших экспертов
Томь — Рубин: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 10.04.17

10-го апреля состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Томь – Рубин. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Томь, а вот игроки ФК Рубин смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 15:00 по МСК.

Ставки на футбольную встречу Томь – Рубин уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.95. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.1, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.45.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Томь на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Томь потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Томь в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Рубин может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Рубин надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Рубин имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Учитывая статистику личных встреч Томь – Рубин, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Рубин еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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основатель проекта Betfaq

 