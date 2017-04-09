Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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170
|Блэкберн
|08.04 17:00 по МСК.
|Барнсли
Высокий коэффициент оправдан железной аналитикой. Читаем, ставим - и ждем победы!
|Авранчес
|08.04 19:00 по МСК.
|Quevilly Rouen
По итогам 27-го тура Авранш с 31 очком в копилке занимает 13 место. Чем же интересен этот матч? Оформляйте вип подписку и читайте прогноз с повышенным кеф
|Каен
|08.04 21:00 по МСК.
|Монпелье
В противостоянии Кана и Монпелье решается непростой вопрос возможного вылета из Чемпионата Франции. Мы знаем, на что поставить в этом поединике
|Сампродия
|09.04 13:30 по МСК.
|Фиорентина
Сампдория - Фиорентина. Фаворита определить непросто. Букмекеры свой выбор сделали - соглашаться с ними или нет? Эксперты готовы поделиться ответом
|Сандерленд
|09.04 15:30 по МСК.
|Ман Ю
Нынешний наставник Сандерленда Дэвид Мойес в свое время руководил Манчестер Юнайтед. Матч с особым подтекстом - какую же ставку в нем выбрать?
|Нижний Новгород
|09.04 16:00 по МСК.
|Astana
Этот поединок для «Нижнего Новгорода» и «Астаны» является решающим в плане борьбы за выход в плей-офф. Если хозяева выиграют матч с разницей более чем в восемь очков, у них появится отличный шанс все-таки войти в лучшую восьмерку команд чемпионата, так как они сократят расстояние от казахов к одной победе. Сумеет ли «Нижний Новгород» добиться удобного для себя результата?
|Каглиари
|09.04 16:00 по МСК.
|Турин
Самое надежное обоснование и аналитически выверенный прогноз! Возражений ни у кого наверняка не возникнет
|Герта БСК
|09.04 16:30 по МСК.
|Аугсбургер
Аугсбург опустился в зону вылета Чемпионата Германии. Команда продолжит тонуть, или следует ждать активизации действий?
|Реал Сосьедад
|10.04 21:45 по МСК.
|Хихон
Реал Сосьедад борется за еврокубковую зону, а Спортинг страстно пытается сохранить прописку в элите. Чья мотивация окажется сильнее?
|Маритиму
|10.04 22:00 по МСК.
|Чавес
28-й тур Чемпионата Португалии завершается на Мадейере, где Маритиму принимает Шавиш. Надежный прогноз уже готов!
10-го апреля состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Томь – Рубин. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Томь, а вот игроки ФК Рубин смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 15:00 по МСК.
Ставки на футбольную встречу Томь – Рубин уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.95. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.1, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.45.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Томь на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Томь потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Томь в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Рубин может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Рубин надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Рубин имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.
Учитывая статистику личных встреч Томь – Рубин, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Рубин еще не разу не проигрывал в два мяча.
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