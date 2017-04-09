Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Кингс
|09.04 01:00 по МСК.
|Чикаго
Совсем скоро начнется плей-офф. Командам остается сыграть пару матчей. Сегодня остановимся на матче между Лос-Анджелесом и Чикаго.
|Сампродия
|09.04 13:30 по МСК.
|Фиорентина
Сампдория - Фиорентина. Фаворита определить непросто. Букмекеры свой выбор сделали - соглашаться с ними или нет? Эксперты готовы поделиться ответом
|Сандерленд
|09.04 15:30 по МСК.
|Ман Ю
Нынешний наставник Сандерленда Дэвид Мойес в свое время руководил Манчестер Юнайтед. Матч с особым подтекстом - какую же ставку в нем выбрать?
|Нижний Новгород
|09.04 16:00 по МСК.
|Astana
Этот поединок для «Нижнего Новгорода» и «Астаны» является решающим в плане борьбы за выход в плей-офф. Если хозяева выиграют матч с разницей более чем в восемь очков, у них появится отличный шанс все-таки войти в лучшую восьмерку команд чемпионата, так как они сократят расстояние от казахов к одной победе. Сумеет ли «Нижний Новгород» добиться удобного для себя результата?
|Каглиари
|09.04 16:00 по МСК.
|Турин
Самое надежное обоснование и аналитически выверенный прогноз! Возражений ни у кого наверняка не возникнет
|Герта БСК
|09.04 16:30 по МСК.
|Аугсбургер
Аугсбург опустился в зону вылета Чемпионата Германии. Команда продолжит тонуть, или следует ждать активизации действий?
|Реал Сосьедад
|10.04 21:45 по МСК.
|Хихон
Реал Сосьедад борется за еврокубковую зону, а Спортинг страстно пытается сохранить прописку в элите. Чья мотивация окажется сильнее?
|Маритиму
|10.04 22:00 по МСК.
|Чавес
28-й тур Чемпионата Португалии завершается на Мадейере, где Маритиму принимает Шавиш. Надежный прогноз уже готов!
Болельщики 10-го апреля 2017 года ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Отвидаберг и ИК Фрей. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 20:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
Гости поединка Отвидаберг – ИК Фрей от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.1. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.95, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.45.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Отвидаберг существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Отвидаберг проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Отвидаберг никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
Последний матч футбольного клуба ИК Фрей прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь ИК Фрей находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК ИК Фрей в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
В матче Отвидаберг – ИК Фрей довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.
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