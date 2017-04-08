Айнтрахт Б — Динамо Дрезден: прогноз, ставки букмекера на матч. 10.04.17

История противостояния Айнтрахт Б – Динамо Дрезден длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Айнтрахт Б одержал 51 победу, а на счету ФК Динамо Дрезден 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 10 апреля и по московскому времени его начало будет в 21:15.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Айнтрахт Б – Динамо Дрезден, занизив на них коэффициент до 1.8. Поставить на ничью можно по 3.8, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.3.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Айнтрахт Б уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Айнтрахт Б сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Айнтрахт Б не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

Футбольный клуб Динамо Дрезден имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Динамо Дрезден демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Динамо Дрезден продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Динамо Дрезден в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Айнтрахт Б – Динамо Дрезден, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Динамо Дрезден.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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