Альбинолеффе — Самбенедеттезе прогноз специалиста на матч 10.04.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 10.04.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Альбинолеффе и Самбенедеттезе. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Самбенедеттезе сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Альбинолеффе. Начало данной игры произойдет в 21:30 по московскому времени.

Поставить на хозяев матча Альбинолеффе – Самбенедеттезе можно по коэффициенту 1.85, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.4. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.5.

Две недели назад футбольный клуб Альбинолеффе получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Альбинолеффе из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Альбинолеффе выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Альбинолеффе – Самбенедеттезе у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Самбенедеттезе сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Самбенедеттезе имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Самбенедеттезе покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

В матче Альбинолеффе – Самбенедеттезе довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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