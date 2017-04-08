Вашингтон — Флорида: прогноз, ставки букмекера на матч НХЛ 10.04.17

Для команды Вашингтон и команды Флорида матч будет иметь принципиальное значение, так как обе команды являются непримиримыми соперниками чемпионата НХЛ. Соперничество этих хоккейных клубов началось очень давно, и длиться по сей день. Каждый сезон НХЛ эти команды демонстрируют отличные очные противостояния, в которых есть все то, за что болельщики обожают заокеанский хоккей. Абсолютно неважно, какие задачи в регулярном сезоне решают оба клуба на момент очного противостояния, когда они выходят на лед, перед ними есть только одна задача – нанести как можно более разгромное поражение своему сопернику. В матчах команды Вашингтон и команды Флорида всегда забрасывается много шайб, так как, несмотря на постоянные стычки, хоккеисты постоянно стараются держать ворота друг друга в напряжении, бомбардируя их большим количеством бросков с различных дистанций. Такой хоккей особенно нравится болельщикам, так как интрига в матче сохраняется до финальной сирены, а динамически развивающиеся события на площадке не позволяют заскучать. Наши эксперты тоже с интересом наблюдают за противостоянием этих хоккейных клубов, а сегодняшний матч мы решили еще и тщательно проанализировать, благодаря чему у нас появилось несколько интересных идей для ставок, с которыми можно ознакомиться ниже. Мы полагаем, что и сегодня клубы не изменят своему принципу, и игра захватит с первой секунды.

Для наших экспертов наибольшим приоритетом при прогнозировании матчей регулярного чемпионата НХЛ является текущая форма команд. Так как в регулярном чемпионате НХЛ клубы играют практически через день, то от текущей формы хоккеистов, их командной слаженности – зависит многое, если не все. Конечно, большое значение имеют и личные встречи между командами. К примеру, одному из соперников очень трудно играть в выездных матчах, а другому – наоборот, лучше удается игра на площадке соперника, чем на своей собственной. Вот при помощи таких многочисленных нюансов, наши эксперты и стараются найти наиболее правильные и интересные прогнозы. Сегодня мы постараемся более детально разобраться в противостоянии команды Вашингтон и команды Флорида. Судя по текущим результатам регулярного чемпионата, оба клуба находятся в отличной форме, поэтому болельщики могут ждать интересной и зрелищной игры. Между собой эти хоккейные клубы всегда играют напряженно, стараясь максимально сдерживать атаки друг друга. Из этого получается, что сегодняшний матч, скорее всего, будет эмоциональным, так как в матчах этих соперников всегда много нарушений правил и грубых приемов. Несмотря на это, мы ждем, что команды покажут настоящий хоккей и позволят болельщикам получить удовольствие от просмотра этой игры. А о прогнозах на матч уже позаботились наши эксперты!

Эксперты нашего ресурса и букмекеры имеют одинаковое мнение относительно фаворита в противостоянии команды Вашингтон и команды Флорида. Напомним, что обе команды будут противостоять друг другу в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Мы полагаем, что фаворитом этого противостояния должна быть команда хозяев площадки. Команда Вашингтон в чемпионате НХЛ показывает более стабильные результаты, особенно это касается домашних матчей, где клуб фактически не теряет очков. Стоит отметить, что даже в матчах с более сильными соперниками команда Вашингтон всегда старается навязать свой стиль игры. Гости, клуб, который в нынешнем сезоне не показывает стабильных результатов. Судя по тем матчам, которые команда уже успела сыграть в нынешнем сезоне, клуб может победить любого соперника, но и любому сопернику может проиграть. Нестабильность команды связана с тем, что в межсезонье клуб покинули лидера, а адекватной замены им пока не нашли. Есть талантливые молодые хоккеисты, но они еще не способны показывать стабильных результатов. Исходя из этого, нашими фаворитами в противостоянии команды Вашингтон и команды Флорида являются хозяева площадки, на победу которых мы и рекомендуем делать ставки. Относительно количества заброшенных шайб, то мы полагаем, что в этой игре шайб будет много, так как обе команды играют в атакующий хоккей. Так что, общий тотал заброшенных шайб стоит играть на больше.

Триумфатором игры станет Вашингтон — 1.9, нет победителей — 3.6, триумфатором игры станет Флорида — 4.2.

В НХЛ нет слабых команд, и именно этим данный хоккейный чемпионат привлекает любителей этого вида спорта. Здесь довольно высокая конкуренция, и каждый матч имеет важное значение с точки зрения расстановки команд в турнирной таблице. Напомним, что только лучшие хоккейные клубы по итогам регулярного сезона смогут выступать в плей-офф. Для этого необходимо показывать стабильную игру на протяжении всего регулярного чемпионата. Команда Вашингтон и команда Флорида, которые будут определять победителя в очном матче, сейчас демонстрируют неплохие результаты. Это означает, что болельщики, которые будут наблюдать за ходом игры, могут рассчитывать на зрелищный и результативный хоккей в исполнении хоккеистов обеих команд. Исходя из статистических данных, а также учитывая текущую форму хоккеистов, эксперты нашего ресурса предлагают любителям хоккея несколько интересных ставок на этот матч. Мы полагаем, что благодаря нашим прогнозам наблюдать за этим противостоянием будет еще интереснее, а главное – можно выиграть деньги в букмекерских конторах. Так что, присоединяйтесь!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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