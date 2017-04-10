Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Сампродия
|09.04 13:30 по МСК.
|Фиорентина
Сампдория - Фиорентина. Фаворита определить непросто. Букмекеры свой выбор сделали - соглашаться с ними или нет? Эксперты готовы поделиться ответом
|Сандерленд
|09.04 15:30 по МСК.
|Ман Ю
Нынешний наставник Сандерленда Дэвид Мойес в свое время руководил Манчестер Юнайтед. Матч с особым подтекстом - какую же ставку в нем выбрать?
|Нижний Новгород
|09.04 16:00 по МСК.
|Astana
Этот поединок для «Нижнего Новгорода» и «Астаны» является решающим в плане борьбы за выход в плей-офф. Если хозяева выиграют матч с разницей более чем в восемь очков, у них появится отличный шанс все-таки войти в лучшую восьмерку команд чемпионата, так как они сократят расстояние от казахов к одной победе. Сумеет ли «Нижний Новгород» добиться удобного для себя результата?
|Каглиари
|09.04 16:00 по МСК.
|Турин
Самое надежное обоснование и аналитически выверенный прогноз! Возражений ни у кого наверняка не возникнет
|Герта БСК
|09.04 16:30 по МСК.
|Аугсбургер
Аугсбург опустился в зону вылета Чемпионата Германии. Команда продолжит тонуть, или следует ждать активизации действий?
|Реал Сосьедад
|10.04 21:45 по МСК.
|Хихон
Реал Сосьедад борется за еврокубковую зону, а Спортинг страстно пытается сохранить прописку в элите. Чья мотивация окажется сильнее?
|Маритиму
|10.04 22:00 по МСК.
|Чавес
28-й тур Чемпионата Португалии завершается на Мадейере, где Маритиму принимает Шавиш. Надежный прогноз уже готов!
В последнем противостоянии Реал Сосьедад – Спортинг свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 10.04.2017 у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 21:45. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Реал Сосьедад обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Реал Сосьедад – Спортинг определились с коэффициентами. На ФК Реал Сосьедад выставили 1.8, на мировую между командами — 3.8, а ставки на гостей матча принимаются по 4.3.
В этом сезоне футбольный клуб Реал Сосьедад только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Реал Сосьедад пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Реал Сосьедад хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Спортинг построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Спортинг выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Реал Сосьедад – Спортинг не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Реал Сосьедад – Спортинг являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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