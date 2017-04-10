Реал Сосьедад — Спортинг: прогноз, ставки букмекера на матч. 10.04.17

В последнем противостоянии Реал Сосьедад – Спортинг свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 10.04.2017 у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 21:45. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Реал Сосьедад обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Реал Сосьедад – Спортинг определились с коэффициентами. На ФК Реал Сосьедад выставили 1.8, на мировую между командами — 3.8, а ставки на гостей матча принимаются по 4.3.

В этом сезоне футбольный клуб Реал Сосьедад только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Реал Сосьедад пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Реал Сосьедад хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Спортинг построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Спортинг выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Реал Сосьедад – Спортинг не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Реал Сосьедад – Спортинг являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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