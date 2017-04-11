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|Реал Сосьедад
|10.04 21:45 по МСК.
|Хихон
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|Маритиму
|10.04 22:00 по МСК.
|Чавес
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В последнем противостоянии Сидней Уондерерс (Авс) – Сеул (Кор) свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 11.04.2017 у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 13:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Сидней Уондерерс (Авс) обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Букмекеры считают фаворитом поединка Сидней Уондерерс (Авс) – Сеул (Кор) гостей, так что на их победу выставили коэффициент 3.87. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 2, а на ничейный результат можно поставить по 3.4.
Свой последний матч клуб Сидней Уондерерс (Авс) провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Сидней Уондерерс (Авс) крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Сеул (Кор) построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Сеул (Кор) выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Сидней Уондерерс (Авс) – Сеул (Кор) не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
Хозяева матча Сидней Уондерерс (Авс) – Сеул (Кор) предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Сидней Уондерерс (Авс) больше 1.5 гола.
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