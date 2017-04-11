Урава (Япо) — Шанхай СИПГ (Кит) прогноз профессионала 11.04.17

В последнем противостоянии Урава (Япо) – Шанхай СИПГ (Кит) свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 11.04.2017 у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 13:30. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Урава (Япо) обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Ставки на футбольную встречу Урава (Япо) – Шанхай СИПГ (Кит) уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.85. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.4, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.5.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Урава (Япо) не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Урава (Япо) уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

На выезде футбольный клуб Шанхай СИПГ (Кит) выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Шанхай СИПГ (Кит) выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Шанхай СИПГ (Кит) добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Учитывая сильную игру хозяев матча Урава (Япо) – Шанхай СИПГ (Кит) на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Шанхай СИПГ (Кит), предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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