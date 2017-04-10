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Локомотив Ташкент (Узб) — Эстеглал Тегеран (Ирн) прогноз и ставки от профессионала 11.04.17

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Локомотив Ташкент (Узб) — Эстеглал Тегеран (Ирн) прогноз и ставки от профессионала 11.04.17

11 апреля состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Локомотив Ташкент (Узб) – Эстеглал Тегеран (Ирн). В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Локомотив Ташкент (Узб), а вот игроки ФК Эстеглал Тегеран (Ирн) смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 14:00 по МСК.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Локомотив Ташкент (Узб) – Эстеглал Тегеран (Ирн), занизив на них коэффициент до 1.95. Поставить на ничью можно по 3.45, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.1.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Локомотив Ташкент (Узб) использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Локомотив Ташкент (Узб), так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Локомотив Ташкент (Узб) выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

После того, как футбольный клуб Эстеглал Тегеран (Ирн) выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Эстеглал Тегеран (Ирн) удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Локомотив Ташкент (Узб) – Эстеглал Тегеран (Ирн), советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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