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|Реал Сосьедад
|10.04 21:45 по МСК.
|Хихон
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|Маритиму
|10.04 22:00 по МСК.
|Чавес
28-й тур Чемпионата Португалии завершается на Мадейере, где Маритиму принимает Шавиш. Надежный прогноз уже готов!
Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 11 апреля, так как именно в этот день на поле сойдутся Чеджу Юнайтед (Кор) и Аделаида Юнайтед (Авс). Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Аделаида Юнайтед (Авс) сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Чеджу Юнайтед (Кор). Начало данной игры произойдет в 14:00 по московскому времени.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Чеджу Юнайтед (Кор) – Аделаида Юнайтед (Авс), выставив коэффициент 1.8 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.3, а поставить на ничью возможно по 3.8.
Футбольный клуб Чеджу Юнайтед (Кор) в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Чеджу Юнайтед (Кор) сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Чеджу Юнайтед (Кор) выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Чеджу Юнайтед (Кор) не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Аделаида Юнайтед (Авс) постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Ставить на матч Чеджу Юнайтед (Кор) – Аделаида Юнайтед (Авс) лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
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