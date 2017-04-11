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Цзянсу Сайнти (Кит) — Гамба Осака (Япо) прогноз профессионала 11.04.17

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Цзянсу Сайнти (Кит) — Гамба Осака (Япо) прогноз профессионала 11.04.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 11.04.2017, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Цзянсу Сайнти (Кит) и Гамба Осака (Япо). В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Цзянсу Сайнти (Кит), но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 14:35.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Цзянсу Сайнти (Кит) – Гамба Осака (Япо), занизив на них коэффициент до 1.85. Поставить на ничью можно по 3.5, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.4.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Цзянсу Сайнти (Кит) не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Цзянсу Сайнти (Кит) уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Гамба Осака (Япо). Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Гамба Осака (Япо) продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Гамба Осака (Япо) крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Цзянсу Сайнти (Кит) – Гамба Осака (Япо) встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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