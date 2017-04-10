Зоб Ахан (Ирн) — Бунедкор (Узб) прогноз профессионала 11.04.17

История противостояния Зоб Ахан (Ирн) – Бунедкор (Узб) длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Зоб Ахан (Ирн) одержал 51 победу, а на счету ФК Бунедкор (Узб) 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 11-го апреля 2017 года и по московскому времени его начало будет в 18:30.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Зоб Ахан (Ирн) – Бунедкор (Узб) коэффициент на победу гостей просел до 4.2. На ничью он остался неизменным — 3.6, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.9.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Зоб Ахан (Ирн) на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Зоб Ахан (Ирн) потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Зоб Ахан (Ирн) в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Бунедкор (Узб) может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Бунедкор (Узб) надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Бунедкор (Узб) имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Зоб Ахан (Ирн) – Бунедкор (Узб), так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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