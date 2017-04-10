Аль-Таавон (Сау) — Аль-Ахли Дубай (Оаэ) прогноз профессионала на матч 11.04.17

Личная встреча между футбольными клубами Аль-Таавон (Сау) и Аль-Ахли Дубай (Оаэ) назначена на 11 апреля и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Аль-Таавон (Сау). По Москве начало данной игры в 19:05.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Аль-Таавон (Сау) – Аль-Ахли Дубай (Оаэ) определились с коэффициентами. На ФК Аль-Таавон (Сау) выставили 1.85, на мировую между командами — 3.5, а ставки на гостей матча принимаются по 4.4.

В этом сезоне футбольный клуб Аль-Таавон (Сау) только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Аль-Таавон (Сау) пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Аль-Таавон (Сау) хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

Футбольный клуб Аль-Ахли Дубай (Оаэ) имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Аль-Ахли Дубай (Оаэ) демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Аль-Ахли Дубай (Оаэ) продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Аль-Ахли Дубай (Оаэ) в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

На поединок Аль-Таавон (Сау) – Аль-Ахли Дубай (Оаэ) идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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