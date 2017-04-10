Мальмё — Сундсвалль: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Швеции 11.04.17

История противостояния Мальмё – Сундсвалль длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Мальмё одержал 51 победу, а на счету ФК Сундсвалль 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 11-го апреля и по московскому времени его начало будет в 19:30.

Гости футбольного поединка Мальмё – Сундсвалль получили коэффициент 4.2 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.6, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.9.

Две недели назад футбольный клуб Мальмё получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Мальмё из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Мальмё выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Мальмё – Сундсвалль у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Сундсвалль построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Сундсвалль выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Мальмё – Сундсвалль не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Учитывая статистику личных встреч Мальмё – Сундсвалль, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Сундсвалль еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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