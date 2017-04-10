Боруссия Д — Монако: прогноз, ставки букмекера на матч. Лига Чемпионов 11.04.17

В 21:45 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Боруссия Д – Монако, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 11-го апреля и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Боруссия Д сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Футбольный клуб Боруссия Д среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.8. Ничейный результат оценен котировкой 3.8, а на ФК Монако выставили 4.3.

Свой последний матч клуб Боруссия Д провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Боруссия Д крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

Футбольный клуб Монако в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Монако демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Монако забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Монако имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Учитывая статистику личных встреч Боруссия Д – Монако, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Монако еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: