Хорхе Вильстерманн — Атлетико Тукуман: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Либертадорес 12.04.17

История противостояния Хорхе Вильстерманн – Атлетико Тукуман длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Хорхе Вильстерманн одержал 51 победу, а на счету ФК Атлетико Тукуман 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 12-го апреля 2017 года и по московскому времени его начало будет в 01:30.

Самый большой коэффициент в матче Хорхе Вильстерманн – Атлетико Тукуман идет на гостей и составляет 3.87, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.4. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 2.

В прошлом поединке футбольного клуба Хорхе Вильстерманн основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Хорхе Вильстерманн будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Хорхе Вильстерманн есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Атлетико Тукуман построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Атлетико Тукуман выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Хорхе Вильстерманн – Атлетико Тукуман не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Хорхе Вильстерманн – Атлетико Тукуман, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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