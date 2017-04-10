Эстудиантес — Барселона Гуаякиль: прогноз, ставки букмекера на матч. 12.04.17

В 03:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Эстудиантес – Барселона Гуаякиль, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 12-го апреля 2017 года и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Эстудиантес сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Эстудиантес – Барселона Гуаякиль определились с коэффициентами. На ФК Эстудиантес выставили 1.8, на мировую между командами — 3.8, а ставки на гостей матча принимаются по 4.3.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Эстудиантес уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Эстудиантес сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Эстудиантес не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Барселона Гуаякиль постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Так как хозяева поединка Эстудиантес – Барселона Гуаякиль сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Эстудиантес.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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