Кавасаки (Япо) — Гуанчжоу Эвергранд (Кит) прогноз специалиста на матч 12.04.17

12-го апреля 2017 года футбольному клубу Кавасаки (Япо) на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Гуанчжоу Эвергранд (Кит). По Москве данная игра стартует в 13:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Самый большой коэффициент в матче Кавасаки (Япо) – Гуанчжоу Эвергранд (Кит) идет на гостей и составляет 4.4, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.5. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.85.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Кавасаки (Япо) использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Кавасаки (Япо), так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Кавасаки (Япо) выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Сейчас футбольный клуб Гуанчжоу Эвергранд (Кит) пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Гуанчжоу Эвергранд (Кит) одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Гуанчжоу Эвергранд (Кит) забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Кавасаки (Япо) – Гуанчжоу Эвергранд (Кит) встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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