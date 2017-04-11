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|10.04 20:00 по МСК.
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|10.04 21:45 по МСК.
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Что выбрать в дортмундском матче, если коэффициенты на ТБ (2.5) и "обе забьют" невероятно низкие?
Болельщики 12-го апреля ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Сувон Блюуингс (Кор) и Истерн АА (Гоо). Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 13:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
Гости поединка Сувон Блюуингс (Кор) – Истерн АА (Гоо) от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.4. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.85, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.5.
Свой последний матч клуб Сувон Блюуингс (Кор) провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Сувон Блюуингс (Кор) крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Истерн АА (Гоо) уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Истерн АА (Гоо) практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Истерн АА (Гоо) демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Учитывая статистику личных встреч Сувон Блюуингс (Кор) – Истерн АА (Гоо), футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Истерн АА (Гоо) еще не разу не проигрывал в два мяча.
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