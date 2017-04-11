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|Кристиансунд
|10.04 20:00 по МСК.
|Бранн
Высокий коэффициент и высокая вероятность захода ставки в поединке Чемпионата Норвегии
|Реал Сосьедад
|10.04 21:45 по МСК.
|Хихон
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|Маритиму
|10.04 22:00 по МСК.
|Чавес
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|Боруссия
|11.04 21:45 по МСК.
|Монако
Что выбрать в дортмундском матче, если коэффициенты на ТБ (2.5) и "обе забьют" невероятно низкие?
История противостояния Тигрес – Гвадалахара длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Тигрес одержал 51 победу, а на счету ФК Гвадалахара 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 12 апреля и по московскому времени его начало будет в 05:00.
Поставить на хозяев матча Тигрес – Гвадалахара можно по коэффициенту 2, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 3.87. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.4.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Тигрес отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Тигрес еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Тигрес пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
В этом сезоне у футбольного клуба Гвадалахара совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Гвадалахара находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Гвадалахара выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Гвадалахара в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Тигрес и Гвадалахара, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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