Веракрус — Пуэбла прогноз специалиста 12.04.17

Футболисты клуба Веракрус готовятся до 12-го апреля 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Пуэбла. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 05:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Веракрус – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Веракрус – Пуэбла определились с коэффициентами. На ФК Веракрус выставили 1.95, на мировую между командами — 3.45, а ставки на гостей матча принимаются по 4.1.

Две недели назад футбольный клуб Веракрус получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Веракрус из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Веракрус выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Веракрус – Пуэбла у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Пуэбла сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Пуэбла имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Пуэбла покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Веракрус – Пуэбла, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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