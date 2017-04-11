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|10.04 20:00 по МСК.
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|Реал Сосьедад
|10.04 21:45 по МСК.
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|10.04 22:00 по МСК.
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|11.04 21:45 по МСК.
|Монако
Что выбрать в дортмундском матче, если коэффициенты на ТБ (2.5) и "обе забьют" невероятно низкие?
12-го апреля футбольному клубу Тюмень на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Мордовия. По Москве данная игра стартует в 16:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Тюмень – Мордовия неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.1. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.95 и 3.45.
Футбольный клуб Тюмень в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Тюмень сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Тюмень выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Тюмень не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
Последний матч футбольного клуба Мордовия прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Мордовия находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Мордовия в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Хозяева матча Тюмень – Мордовия предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Тюмень больше 1.5 гола.
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