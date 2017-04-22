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Гоу Эхед Иглс — Гронинген прогноз и ставки от специалиста 22.04.17

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Прогнозы на сегодня:
США Хоккей: США – НХЛ
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# Монреаль 21.04 02:00 по МСК. Рейнджерс #
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Счет в серии 2-2. Кто выиграет сегодня? Узнайте в нашем прогнозе!
США Хоккей: США – НХЛ
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# Эдмонтон 21.04 05:30 по МСК. Шаркс #
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Мы рассмотрели 4 матча и будем ставить на исход серии.
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# Уфа 21.04 17:00 по МСК. ЦСКА #
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# Норвич 21.04 21:45 по МСК. Брайтон #
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Гоу Эхед Иглс — Гронинген прогноз и ставки от специалиста 22.04.17

Болельщики 22.04.2017 ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Гоу Эхед Иглс и Гронинген. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 21:45 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.

В футбольном поединке Гоу Эхед Иглс – Гронинген букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.8, на ничью выставили 3.8, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.3.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Гоу Эхед Иглс слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Гоу Эхед Иглс был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Гоу Эхед Иглс выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Гронинген. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Гронинген продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Гронинген крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Хозяева матча Гоу Эхед Иглс – Гронинген предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Гоу Эхед Иглс больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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