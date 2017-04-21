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170
|Монреаль
|21.04 02:00 по МСК.
|Рейнджерс
Счет в серии 2-2. Кто выиграет сегодня? Узнайте в нашем прогнозе!
|Эдмонтон
|21.04 05:30 по МСК.
|Шаркс
Мы рассмотрели 4 матча и будем ставить на исход серии.
|Уфа
|21.04 17:00 по МСК.
|ЦСКА
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко едет к своему бывшему клубу. Чем Уфа собирается удивлять знакомого тренера?
|Кельн
|21.04 21:30 по МСК.
|Хоффенхейм
Кельн против Хоффенхайма. 30-й тур немецкой Бундеслиги открывается интересным поединком, прогноз на который уже готов!
|Норвич
|21.04 21:45 по МСК.
|Брайтон
Брайтон уже вышел в Премьер-лигу и посетит Норвич в качестве первого нового участника АПЛ
|Беневенто
|21.04 22:00 по МСК.
|Виченца
Новобранец итальянской Серии В Беневенто принимает на своем поле Виценцу. Если вам нужен надежный прогноз на этот матч, то есть смысл ознакомиться с подготовленной аналитикой
|Локомотив
|22.04 16:30 по МСК.
|Амкар
Чемпионат России. Важный матч для понимания еврокубковых перспектив Локомотива и Амкара
|Суонси
|22.04 17:00 по МСК.
|Сток
В Чемпионате Англии Суонси застрял в зоне вылета. Визит Сток Сити - хороший шанс выбраться из трясины. Победит ли Суонси, или лучше сделать другую ставку. Для вас максимальной точный выбор мы уже определили
|Халл
|22.04 17:00 по МСК.
|Уотфорд
Борьба за выживание в Чемпионате Англии продолжается. Очередная серия в этом сериале - матч Халл Сити против Уотфорда
|Лорьян
|22.04 21:00 по МСК.
|Метц
Лорьян и Метц выяснят, кто из них больше достоин остаться в Чемпионате Франции на будущий сезон
|Крылья
|23.04 14:30 по МСК.
|Рубин
Рубин испанского тренера Хавьера Грасии едет в гости к Крылья Советов. Прогноз на самарский поединок уже готов к ознакомлению!
|Милан
|23.04 16:00 по МСК.
|Эмполи
Милан готовится провести первый домашний матч после продажи клуба китайским инвесторам
|Сампродия
|23.04 16:00 по МСК.
|Кротоне
В Чемпионате Италии Кротоне стал возмутителем спокойствия последних недель. Сможет ли команда преподнести очередной сюрприз?
|Лас Палмас
|23.04 19:30 по МСК.
|Алавес
После сенсационной победы над Вильярреалом Алавес отправляется в гости к Лас-Пальмасу. Чего ожидать от предстоящего матча?
В рамках национального первенства пройдет поединок Спортинг – Бенфика, который будет сыгран между командами в 22 апреля. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 22:30 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Бенфика – две победы против одного поражения.
Футбольный клуб Спортинг среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.95. Ничейный результат оценен котировкой 3.45, а на ФК Бенфика выставили 4.1.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Спортинг на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Спортинг потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Спортинг в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
Последний матч футбольного клуба Бенфика прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Бенфика находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Бенфика в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Учитывая сильную игру хозяев матча Спортинг – Бенфика на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Бенфика, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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