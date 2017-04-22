Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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170
|Монреаль
|21.04 02:00 по МСК.
|Рейнджерс
Счет в серии 2-2. Кто выиграет сегодня? Узнайте в нашем прогнозе!
|Эдмонтон
|21.04 05:30 по МСК.
|Шаркс
Мы рассмотрели 4 матча и будем ставить на исход серии.
|Уфа
|21.04 17:00 по МСК.
|ЦСКА
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко едет к своему бывшему клубу. Чем Уфа собирается удивлять знакомого тренера?
|Кельн
|21.04 21:30 по МСК.
|Хоффенхейм
Кельн против Хоффенхайма. 30-й тур немецкой Бундеслиги открывается интересным поединком, прогноз на который уже готов!
|Норвич
|21.04 21:45 по МСК.
|Брайтон
Брайтон уже вышел в Премьер-лигу и посетит Норвич в качестве первого нового участника АПЛ
|Беневенто
|21.04 22:00 по МСК.
|Виченца
Новобранец итальянской Серии В Беневенто принимает на своем поле Виценцу. Если вам нужен надежный прогноз на этот матч, то есть смысл ознакомиться с подготовленной аналитикой
|Локомотив
|22.04 16:30 по МСК.
|Амкар
Чемпионат России. Важный матч для понимания еврокубковых перспектив Локомотива и Амкара
|Суонси
|22.04 17:00 по МСК.
|Сток
В Чемпионате Англии Суонси застрял в зоне вылета. Визит Сток Сити - хороший шанс выбраться из трясины. Победит ли Суонси, или лучше сделать другую ставку. Для вас максимальной точный выбор мы уже определили
|Халл
|22.04 17:00 по МСК.
|Уотфорд
Борьба за выживание в Чемпионате Англии продолжается. Очередная серия в этом сериале - матч Халл Сити против Уотфорда
|Лорьян
|22.04 21:00 по МСК.
|Метц
Лорьян и Метц выяснят, кто из них больше достоин остаться в Чемпионате Франции на будущий сезон
|Крылья
|23.04 14:30 по МСК.
|Рубин
Рубин испанского тренера Хавьера Грасии едет в гости к Крылья Советов. Прогноз на самарский поединок уже готов к ознакомлению!
|Милан
|23.04 16:00 по МСК.
|Эмполи
Милан готовится провести первый домашний матч после продажи клуба китайским инвесторам
|Сампродия
|23.04 16:00 по МСК.
|Кротоне
В Чемпионате Италии Кротоне стал возмутителем спокойствия последних недель. Сможет ли команда преподнести очередной сюрприз?
|Лас Палмас
|23.04 19:30 по МСК.
|Алавес
После сенсационной победы над Вильярреалом Алавес отправляется в гости к Лас-Пальмасу. Чего ожидать от предстоящего матча?
В последнем противостоянии Банфилд – Кильмес свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 22-го апреля 2017 года у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 23:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Банфилд обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Банфилд – Кильмес практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.6. Хозяева получили на свою победу котировку 1.9, а на гостей идет прием ставок по 4.2.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Банфилд использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Банфилд, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Банфилд выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Кильмес. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Кильмес продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Кильмес крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Банфилд – Кильмес являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.
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