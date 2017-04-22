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Некакса — Монаркас: прогноз, ставки букмекера на матч. 23.04.17

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Прогнозы на сегодня:
Россия футбол: Россия – Премьер Лига
до начала:
# Уфа 21.04 17:00 по МСК. ЦСКА #
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Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко едет к своему бывшему клубу. Чем Уфа собирается удивлять знакомого тренера?
Украина футбол: Украина – Премьер-Лига
до начала:
# Динамо 21.04 20:00 по МСК. Шахтер #
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Украинское "классико", Динамо против Шахтера. Предлагаемая ставка оправдана и обоснованна. Читайте и поймете почему
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Олимпиакос 21.04 21:00 по МСК. Анадолу #
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Через два дня после легкой победы в первом матче четвертьфинальной серии «Олимпиакос» попробует укрепить свое преимущество над «Анадолу Эфесом», и создать комфортный гандикап перед выездом в Турцию на следующей неделе. Сумеет ли турецкая команда переломить ход неудачно складывающегося для нее противостояния?
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Кельн 21.04 21:30 по МСК. Хоффенхейм #
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Кельн против Хоффенхайма. 30-й тур немецкой Бундеслиги открывается интересным поединком, прогноз на который уже готов! 
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Норвич 21.04 21:45 по МСК. Брайтон #
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Брайтон уже вышел в Премьер-лигу и посетит Норвич в качестве первого нового участника АПЛ
Италия футбол: Италия – Серия B
до начала:
# Беневенто 21.04 22:00 по МСК. Виченца #
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Новобранец итальянской Серии В Беневенто принимает на своем поле Виценцу. Если вам нужен надежный прогноз на этот матч, то есть смысл ознакомиться с подготовленной аналитикой
Россия футбол: Россия – Премьер Лига
до начала:
# Локомотив 22.04 16:30 по МСК. Амкар #
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Чемпионат России. Важный матч для понимания еврокубковых перспектив Локомотива и Амкара
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
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# Суонси 22.04 17:00 по МСК. Сток #
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В Чемпионате Англии Суонси застрял в зоне вылета. Визит Сток Сити - хороший шанс выбраться из трясины. Победит ли Суонси, или лучше сделать другую ставку. Для вас максимальной точный выбор мы уже определили
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Халл 22.04 17:00 по МСК. Уотфорд #
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Борьба за выживание в Чемпионате Англии продолжается. Очередная серия в этом сериале - матч Халл Сити против Уотфорда
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# Лорьян 22.04 21:00 по МСК. Метц #
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Лорьян и Метц выяснят, кто из них больше достоин остаться в Чемпионате Франции на будущий сезон
Россия футбол: Россия – Премьер Лига
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# Крылья 23.04 14:30 по МСК. Рубин #
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Рубин испанского тренера Хавьера Грасии едет в гости к Крылья Советов. Прогноз на самарский поединок уже готов к ознакомлению!
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В Чемпионате Италии Кротоне стал возмутителем спокойствия последних недель. Сможет ли команда преподнести очередной сюрприз?
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После сенсационной победы над Вильярреалом Алавес отправляется в гости к Лас-Пальмасу. Чего ожидать от предстоящего матча?
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Некакса — Монаркас: прогноз, ставки букмекера на матч. 23.04.17

В 05:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Некакса – Монаркас. Футбольный поединок запланировали на 23-го апреля 2017 года, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Некакса – Монаркас неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.3. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.8 и 3.8.

В прошлом поединке футбольного клуба Некакса основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Некакса будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Некакса есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Монаркас построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Монаркас выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Некакса – Монаркас не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

На поединок Некакса – Монаркас идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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основатель проекта Betfaq

 