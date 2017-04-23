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Мельбурн Сити — Перт Глори прогноз специалиста 23.04.17

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Прогнозы на сегодня:
Россия футбол: Россия – Премьер Лига
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# Уфа 21.04 17:00 по МСК. ЦСКА #
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Мельбурн Сити — Перт Глори прогноз специалиста 23.04.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Мельбурн Сити – Перт Глори, который будет сыгран между командами в 23.04.2017. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 12:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Перт Глори – две победы против одного поражения.

Самый большой коэффициент в матче Мельбурн Сити – Перт Глори идет на гостей и составляет 4.3, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.8. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.8.

По меркам национального чемпионата Мельбурн Сити это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Мельбурн Сити является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Мельбурн Сити пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

Последний матч футбольного клуба Перт Глори прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Перт Глори находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Перт Глори в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Мельбурн Сити – Перт Глори, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Перт Глори.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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