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Томь — Оренбург: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 23.04.17

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Прогнозы на сегодня:
Россия футбол: Россия – Премьер Лига
до начала:
# Уфа 21.04 17:00 по МСК. ЦСКА #
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Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко едет к своему бывшему клубу. Чем Уфа собирается удивлять знакомого тренера?
Украина футбол: Украина – Премьер-Лига
до начала:
# Динамо 21.04 20:00 по МСК. Шахтер #
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Украинское "классико", Динамо против Шахтера. Предлагаемая ставка оправдана и обоснованна. Читайте и поймете почему
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Олимпиакос 21.04 21:00 по МСК. Анадолу #
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Через два дня после легкой победы в первом матче четвертьфинальной серии «Олимпиакос» попробует укрепить свое преимущество над «Анадолу Эфесом», и создать комфортный гандикап перед выездом в Турцию на следующей неделе. Сумеет ли турецкая команда переломить ход неудачно складывающегося для нее противостояния?
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Кельн 21.04 21:30 по МСК. Хоффенхейм #
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Кельн против Хоффенхайма. 30-й тур немецкой Бундеслиги открывается интересным поединком, прогноз на который уже готов! 
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Норвич 21.04 21:45 по МСК. Брайтон #
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Брайтон уже вышел в Премьер-лигу и посетит Норвич в качестве первого нового участника АПЛ
Италия футбол: Италия – Серия B
до начала:
# Беневенто 21.04 22:00 по МСК. Виченца #
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Новобранец итальянской Серии В Беневенто принимает на своем поле Виценцу. Если вам нужен надежный прогноз на этот матч, то есть смысл ознакомиться с подготовленной аналитикой
Россия футбол: Россия – Премьер Лига
до начала:
# Локомотив 22.04 16:30 по МСК. Амкар #
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Чемпионат России. Важный матч для понимания еврокубковых перспектив Локомотива и Амкара
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Суонси 22.04 17:00 по МСК. Сток #
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В Чемпионате Англии Суонси застрял в зоне вылета. Визит Сток Сити - хороший шанс выбраться из трясины. Победит ли Суонси, или лучше сделать другую ставку. Для вас максимальной точный выбор мы уже определили
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Халл 22.04 17:00 по МСК. Уотфорд #
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Борьба за выживание в Чемпионате Англии продолжается. Очередная серия в этом сериале - матч Халл Сити против Уотфорда
Франция футбол: Франция – Лига 1
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# Лорьян 22.04 21:00 по МСК. Метц #
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Лорьян и Метц выяснят, кто из них больше достоин остаться в Чемпионате Франции на будущий сезон
Россия футбол: Россия – Премьер Лига
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# Крылья 23.04 14:30 по МСК. Рубин #
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Рубин испанского тренера Хавьера Грасии едет в гости к Крылья Советов. Прогноз на самарский поединок уже готов к ознакомлению!
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# Милан 23.04 16:00 по МСК. Эмполи #
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Милан готовится провести первый домашний матч после продажи клуба китайским инвесторам 
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В Чемпионате Италии Кротоне стал возмутителем спокойствия последних недель. Сможет ли команда преподнести очередной сюрприз?
Испания футбол: Испания – Примера Испания
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# Лас Палмас 23.04 19:30 по МСК. Алавес #
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После сенсационной победы над Вильярреалом Алавес отправляется в гости к Лас-Пальмасу. Чего ожидать от предстоящего матча?
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Томь — Оренбург: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 23.04.17

Личная встреча между футбольными клубами Томь и Оренбург назначена на 23 апреля и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Томь. По Москве начало данной игры в 12:00.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Томь – Оренбург определились с коэффициентами. На ФК Томь выставили 1.8, на мировую между командами — 3.8, а ставки на гостей матча принимаются по 4.3.

На своем поле футбольный клуб Томь не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Томь находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Томь в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Оренбург уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Оренбург практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Оренбург демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Учитывая статистику личных встреч Томь – Оренбург, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Оренбург еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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