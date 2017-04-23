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Иртыш Омск — Сахалин прогноз специалиста 23.04.17

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Прогнозы на сегодня:
Россия футбол: Россия – Премьер Лига
до начала:
# Уфа 21.04 17:00 по МСК. ЦСКА #
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Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко едет к своему бывшему клубу. Чем Уфа собирается удивлять знакомого тренера?
Украина футбол: Украина – Премьер-Лига
до начала:
# Динамо 21.04 20:00 по МСК. Шахтер #
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Украинское "классико", Динамо против Шахтера. Предлагаемая ставка оправдана и обоснованна. Читайте и поймете почему
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Олимпиакос 21.04 21:00 по МСК. Анадолу #
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Через два дня после легкой победы в первом матче четвертьфинальной серии «Олимпиакос» попробует укрепить свое преимущество над «Анадолу Эфесом», и создать комфортный гандикап перед выездом в Турцию на следующей неделе. Сумеет ли турецкая команда переломить ход неудачно складывающегося для нее противостояния?
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Кельн 21.04 21:30 по МСК. Хоффенхейм #
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Кельн против Хоффенхайма. 30-й тур немецкой Бундеслиги открывается интересным поединком, прогноз на который уже готов! 
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Норвич 21.04 21:45 по МСК. Брайтон #
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Брайтон уже вышел в Премьер-лигу и посетит Норвич в качестве первого нового участника АПЛ
Италия футбол: Италия – Серия B
до начала:
# Беневенто 21.04 22:00 по МСК. Виченца #
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Новобранец итальянской Серии В Беневенто принимает на своем поле Виценцу. Если вам нужен надежный прогноз на этот матч, то есть смысл ознакомиться с подготовленной аналитикой
Россия футбол: Россия – Премьер Лига
до начала:
# Локомотив 22.04 16:30 по МСК. Амкар #
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Чемпионат России. Важный матч для понимания еврокубковых перспектив Локомотива и Амкара
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Суонси 22.04 17:00 по МСК. Сток #
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В Чемпионате Англии Суонси застрял в зоне вылета. Визит Сток Сити - хороший шанс выбраться из трясины. Победит ли Суонси, или лучше сделать другую ставку. Для вас максимальной точный выбор мы уже определили
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Халл 22.04 17:00 по МСК. Уотфорд #
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Борьба за выживание в Чемпионате Англии продолжается. Очередная серия в этом сериале - матч Халл Сити против Уотфорда
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Лорьян 22.04 21:00 по МСК. Метц #
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Лорьян и Метц выяснят, кто из них больше достоин остаться в Чемпионате Франции на будущий сезон
Россия футбол: Россия – Премьер Лига
до начала:
# Крылья 23.04 14:30 по МСК. Рубин #
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Рубин испанского тренера Хавьера Грасии едет в гости к Крылья Советов. Прогноз на самарский поединок уже готов к ознакомлению!
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Милан 23.04 16:00 по МСК. Эмполи #
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Милан готовится провести первый домашний матч после продажи клуба китайским инвесторам 
Италия футбол: Италия – Сериа А
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# Сампродия 23.04 16:00 по МСК. Кротоне #
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В Чемпионате Италии Кротоне стал возмутителем спокойствия последних недель. Сможет ли команда преподнести очередной сюрприз?
Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Лас Палмас 23.04 19:30 по МСК. Алавес #
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После сенсационной победы над Вильярреалом Алавес отправляется в гости к Лас-Пальмасу. Чего ожидать от предстоящего матча?
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Прогноз от наших экспертов
Иртыш Омск — Сахалин прогноз специалиста 23.04.17

23-го апреля 2017 года состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Иртыш Омск – Сахалин. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Иртыш Омск, а вот игроки ФК Сахалин смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 13:00 по МСК.

Ставки на футбольную встречу Иртыш Омск – Сахалин уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.8. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.3, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.8.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Иртыш Омск уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Иртыш Омск сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Иртыш Омск не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

Футбольный клуб Сахалин в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Сахалин демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Сахалин забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Сахалин имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Иртыш Омск – Сахалин являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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