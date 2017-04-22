Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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170
|Уфа
|21.04 17:00 по МСК.
|ЦСКА
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко едет к своему бывшему клубу. Чем Уфа собирается удивлять знакомого тренера?
|Динамо
|21.04 20:00 по МСК.
|Шахтер
Украинское "классико", Динамо против Шахтера. Предлагаемая ставка оправдана и обоснованна. Читайте и поймете почему
|Олимпиакос
|21.04 21:00 по МСК.
|Анадолу
Через два дня после легкой победы в первом матче четвертьфинальной серии «Олимпиакос» попробует укрепить свое преимущество над «Анадолу Эфесом», и создать комфортный гандикап перед выездом в Турцию на следующей неделе. Сумеет ли турецкая команда переломить ход неудачно складывающегося для нее противостояния?
|Кельн
|21.04 21:30 по МСК.
|Хоффенхейм
Кельн против Хоффенхайма. 30-й тур немецкой Бундеслиги открывается интересным поединком, прогноз на который уже готов!
|Норвич
|21.04 21:45 по МСК.
|Брайтон
Брайтон уже вышел в Премьер-лигу и посетит Норвич в качестве первого нового участника АПЛ
|Беневенто
|21.04 22:00 по МСК.
|Виченца
Новобранец итальянской Серии В Беневенто принимает на своем поле Виценцу. Если вам нужен надежный прогноз на этот матч, то есть смысл ознакомиться с подготовленной аналитикой
|Локомотив
|22.04 16:30 по МСК.
|Амкар
Чемпионат России. Важный матч для понимания еврокубковых перспектив Локомотива и Амкара
|Суонси
|22.04 17:00 по МСК.
|Сток
В Чемпионате Англии Суонси застрял в зоне вылета. Визит Сток Сити - хороший шанс выбраться из трясины. Победит ли Суонси, или лучше сделать другую ставку. Для вас максимальной точный выбор мы уже определили
|Халл
|22.04 17:00 по МСК.
|Уотфорд
Борьба за выживание в Чемпионате Англии продолжается. Очередная серия в этом сериале - матч Халл Сити против Уотфорда
|Лорьян
|22.04 21:00 по МСК.
|Метц
Лорьян и Метц выяснят, кто из них больше достоин остаться в Чемпионате Франции на будущий сезон
|Крылья
|23.04 14:30 по МСК.
|Рубин
Рубин испанского тренера Хавьера Грасии едет в гости к Крылья Советов. Прогноз на самарский поединок уже готов к ознакомлению!
|Милан
|23.04 16:00 по МСК.
|Эмполи
Милан готовится провести первый домашний матч после продажи клуба китайским инвесторам
|Сампродия
|23.04 16:00 по МСК.
|Кротоне
В Чемпионате Италии Кротоне стал возмутителем спокойствия последних недель. Сможет ли команда преподнести очередной сюрприз?
|Лас Палмас
|23.04 19:30 по МСК.
|Алавес
После сенсационной победы над Вильярреалом Алавес отправляется в гости к Лас-Пальмасу. Чего ожидать от предстоящего матча?
23-го апреля футбольному клубу Реал Сосьедад на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Депортиво. По Москве данная игра стартует в 13:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Реал Сосьедад – Депортиво неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.4. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.85 и 3.5.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Реал Сосьедад уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Реал Сосьедад сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Реал Сосьедад не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
На выезде футбольный клуб Депортиво выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Депортиво выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Депортиво добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Реал Сосьедад и Депортиво, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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