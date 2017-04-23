Регистрация

Ювентус — Дженоа прогноз и ставки от специалиста 23.04.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Оттава 22.04 02:30 по МСК. Бостон #
Открыть доступ

Сегодня будет сыграно лишь 2 матча, свое внимание мы остановим на паре Оттава - Бостон. На данный момент счет в серии 3-1 в пользу Оттавы. Закончится ли серия сегодня? Узнайте в прогнозе
Россия футбол: Россия – Премьер Лига
до начала:
# Локомотив 22.04 16:30 по МСК. Амкар #
Открыть доступ

Чемпионат России. Важный матч для понимания еврокубковых перспектив Локомотива и Амкара
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Суонси 22.04 17:00 по МСК. Сток #
Открыть доступ

В Чемпионате Англии Суонси застрял в зоне вылета. Визит Сток Сити - хороший шанс выбраться из трясины. Победит ли Суонси, или лучше сделать другую ставку. Для вас максимальной точный выбор мы уже определили
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Халл 22.04 17:00 по МСК. Уотфорд #
Открыть доступ

Борьба за выживание в Чемпионате Англии продолжается. Очередная серия в этом сериале - матч Халл Сити против Уотфорда
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Лорьян 22.04 21:00 по МСК. Метц #
Открыть доступ

Лорьян и Метц выяснят, кто из них больше достоин остаться в Чемпионате Франции на будущий сезон
Россия футбол: Россия – Премьер Лига
до начала:
# Крылья 23.04 14:30 по МСК. Рубин #
Открыть доступ

Рубин испанского тренера Хавьера Грасии едет в гости к Крылья Советов. Прогноз на самарский поединок уже готов к ознакомлению!
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Милан 23.04 16:00 по МСК. Эмполи #
Открыть доступ

Милан готовится провести первый домашний матч после продажи клуба китайским инвесторам 
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Сампродия 23.04 16:00 по МСК. Кротоне #
Открыть доступ

В Чемпионате Италии Кротоне стал возмутителем спокойствия последних недель. Сможет ли команда преподнести очередной сюрприз?
Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Лас Палмас 23.04 19:30 по МСК. Алавес #
Открыть доступ

После сенсационной победы над Вильярреалом Алавес отправляется в гости к Лас-Пальмасу. Чего ожидать от предстоящего матча?
Норвегия футбол: Норвегия – Элитсерия
до начала:
# Хаугесунд 24.04 20:00 по МСК. Мольде #
Открыть доступ

Замечательная ставка в матче Чемпионата Норвегии. Статистика, факты и другие аргументы на нашей стороне
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Ньюкасл 24.04 21:45 по МСК. Престон #
Открыть доступ

"Ньюкасл" никак не может оформить выход в Премьер-лигу. Станет ли "Престон Норт Энд" очередным камнем преткновения?
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Ювентус — Дженоа прогноз и ставки от специалиста 23.04.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 23.04.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Ювентус и Дженоа. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Дженоа сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Ювентус. Начало данной игры произойдет в 21:45 по московскому времени.

Ставки на футбольную встречу Ювентус – Дженоа уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.8. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.3, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.8.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Ювентус уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Ювентус сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Ювентус не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

Футбольный клуб Дженоа имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Дженоа демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Дженоа продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Дженоа в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Ювентус – Дженоа встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Астон Вилла — Бирмингем прогноз и ставки от профессионала 23.04.17
Велес Сарсфилд — Унион Санта-Фе прогноз профессионала на матч 22.04.17
Енисей — Кубань прогноз специалиста на матч 23.04.17
Стрёмсгодсет — Сандефьёрд прогноз профессионала 22.04.17
Мальорка — Кордоба: прогноз, ставки букмекера на матч. 23.04.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 