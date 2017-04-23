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Лион — Монако прогноз специалиста 23.04.17

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Лион — Монако прогноз специалиста 23.04.17

В 22:15 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Лион – Монако, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 23-го апреля и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Лион сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Лион – Монако практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.6. Хозяева получили на свою победу котировку 1.9, а на гостей идет прием ставок по 4.2.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Лион использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Лион, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Лион выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Сейчас футбольный клуб Монако пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Монако одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Монако забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Лион – Монако являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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