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Арсенал Саранди — Индепендьенте: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Аргентины 23.04.17

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Арсенал Саранди — Индепендьенте: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Аргентины 23.04.17

История противостояния Арсенал Саранди – Индепендьенте длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Арсенал Саранди одержал 51 победу, а на счету ФК Индепендьенте 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 23-го апреля 2017 года и по московскому времени его начало будет в 23:00.

Гости поединка Арсенал Саранди – Индепендьенте от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.4. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.85, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.5.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Арсенал Саранди слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Арсенал Саранди был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Арсенал Саранди выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

В этом сезоне у футбольного клуба Индепендьенте совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Индепендьенте находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Индепендьенте выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Индепендьенте в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Арсенал Саранди и Индепендьенте, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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