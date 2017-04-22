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Атлетико Рафаэла — Бока Хуниорс: прогноз, ставки букмекера на матч. 23.04.17

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Атлетико Рафаэла — Бока Хуниорс: прогноз, ставки букмекера на матч. 23.04.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 23 апреля, так как именно в этот день на поле сойдутся Атлетико Рафаэла и Бока Хуниорс. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Бока Хуниорс сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Атлетико Рафаэла. Начало данной игры произойдет в 23:00 по московскому времени.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Атлетико Рафаэла – Бока Хуниорс коэффициент на победу гостей просел до 3.87. На ничью он остался неизменным — 3.4, а на победу хозяев матча он немного вырос до 2.

В прошлом поединке футбольного клуба Атлетико Рафаэла основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Атлетико Рафаэла будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Атлетико Рафаэла есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Бока Хуниорс сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Бока Хуниорс имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Бока Хуниорс покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Атлетико Рафаэла – Бока Хуниорс являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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