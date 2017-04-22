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Сан-Мартин Сан-Хуан — Бельграно прогноз специалиста на матч 23.04.17

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Сан-Мартин Сан-Хуан — Бельграно прогноз специалиста на матч 23.04.17

История противостояния Сан-Мартин Сан-Хуан – Бельграно длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Сан-Мартин Сан-Хуан одержал 51 победу, а на счету ФК Бельграно 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 23-го апреля и по московскому времени его начало будет в 23:00.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Сан-Мартин Сан-Хуан – Бельграно коэффициент на победу гостей просел до 4.3. На ничью он остался неизменным — 3.8, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.8.

В прошлом поединке футбольного клуба Сан-Мартин Сан-Хуан основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Сан-Мартин Сан-Хуан будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Сан-Мартин Сан-Хуан есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

За последние четыре недели футбольному клубу Бельграно пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Бельграно находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Бельграно намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Бельграно в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Так как хозяева поединка Сан-Мартин Сан-Хуан – Бельграно сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Сан-Мартин Сан-Хуан.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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