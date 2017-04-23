Тальерес Кордоба — Годой Крус прогноз профессионала 23.04.17

Футболисты клуба Тальерес Кордоба готовятся до 23.04.2017, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Годой Крус. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 23:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Тальерес Кордоба – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Самый большой коэффициент в матче Тальерес Кордоба – Годой Крус идет на гостей и составляет 4.2, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.6. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.9.

Если раньше футбольный клуб Тальерес Кордоба ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Тальерес Кордоба в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Тальерес Кордоба стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

Футбольный клуб Годой Крус имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Годой Крус демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Годой Крус продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Годой Крус в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Хозяева матча Тальерес Кордоба – Годой Крус предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Тальерес Кордоба больше 1.5 гола.

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