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|Енисей
|23.04 12:10 по МСК.
|Химки М
В этом матче «Енисей» станет приглядываться к своему самому вероятному сопернику в плей-офф, поскольку с шестого места красноярскую команду уже ничего не подвинет. Добьются ли «Химки» очередной гостевой победы в текущем сезоне?
|Крылья
|23.04 14:30 по МСК.
|Рубин
Рубин испанского тренера Хавьера Грасии едет в гости к Крылья Советов. Прогноз на самарский поединок уже готов к ознакомлению!
|Милан
|23.04 16:00 по МСК.
|Эмполи
Милан готовится провести первый домашний матч после продажи клуба китайским инвесторам
|Сампродия
|23.04 16:00 по МСК.
|Кротоне
В Чемпионате Италии Кротоне стал возмутителем спокойствия последних недель. Сможет ли команда преподнести очередной сюрприз?
|Ливерпуль
|23.04 18:30 по МСК.
|Кристал
Не так давно Кристал Пэлас Сэма Эллардайса победил Челси и Арсенал. Череда сенсаций в играх лондонского клуба продолжится, или Ливерпуль докажет свое превосходство. Мы очень подробно разобрали этот матч!
|Лас Палмас
|23.04 19:30 по МСК.
|Алавес
После сенсационной победы над Вильярреалом Алавес отправляется в гости к Лас-Пальмасу. Чего ожидать от предстоящего матча?
|Хаугесунд
|24.04 20:00 по МСК.
|Мольде
Замечательная ставка в матче Чемпионата Норвегии. Статистика, факты и другие аргументы на нашей стороне
|Ньюкасл
|24.04 21:45 по МСК.
|Престон
"Ньюкасл" никак не может оформить выход в Премьер-лигу. Станет ли "Престон Норт Энд" очередным камнем преткновения?
Футболисты клуба Анкона не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 24-го апреля проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Падова – Анкона идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 21:30 по МСК.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Падова – Анкона коэффициент на победу гостей просел до 4.3. На ничью он остался неизменным — 3.8, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.8.
Если раньше футбольный клуб Падова ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Падова в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Падова стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Анкона. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Анкона продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Анкона крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
Между командами Падова и Анкона всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.
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