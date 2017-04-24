Гавр — Ланс: прогноз, ставки букмекера на матч. 24.04.17

Главный арбитр матча Гавр – Ланс в 21:45 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 24.04.2017 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Ланс на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Ланс – девять против двух.

Букмекеры считают фаворитом поединка Гавр – Ланс гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.4. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.85, а на ничейный результат можно поставить по 3.5.

В прошлом поединке футбольного клуба Гавр основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Гавр будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Гавр есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

За последние четыре недели футбольному клубу Ланс пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Ланс находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Ланс намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Ланс в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

На поединок Гавр – Ланс идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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