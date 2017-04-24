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|Енисей
|23.04 12:10 по МСК.
|Химки М
В этом матче «Енисей» станет приглядываться к своему самому вероятному сопернику в плей-офф, поскольку с шестого места красноярскую команду уже ничего не подвинет. Добьются ли «Химки» очередной гостевой победы в текущем сезоне?
|Крылья
|23.04 14:30 по МСК.
|Рубин
Рубин испанского тренера Хавьера Грасии едет в гости к Крылья Советов. Прогноз на самарский поединок уже готов к ознакомлению!
|Милан
|23.04 16:00 по МСК.
|Эмполи
Милан готовится провести первый домашний матч после продажи клуба китайским инвесторам
|Сампродия
|23.04 16:00 по МСК.
|Кротоне
В Чемпионате Италии Кротоне стал возмутителем спокойствия последних недель. Сможет ли команда преподнести очередной сюрприз?
|Ливерпуль
|23.04 18:30 по МСК.
|Кристал
Не так давно Кристал Пэлас Сэма Эллардайса победил Челси и Арсенал. Череда сенсаций в играх лондонского клуба продолжится, или Ливерпуль докажет свое превосходство. Мы очень подробно разобрали этот матч!
|Лас Палмас
|23.04 19:30 по МСК.
|Алавес
После сенсационной победы над Вильярреалом Алавес отправляется в гости к Лас-Пальмасу. Чего ожидать от предстоящего матча?
|Хаугесунд
|24.04 20:00 по МСК.
|Мольде
Замечательная ставка в матче Чемпионата Норвегии. Статистика, факты и другие аргументы на нашей стороне
|Ньюкасл
|24.04 21:45 по МСК.
|Престон
"Ньюкасл" никак не может оформить выход в Премьер-лигу. Станет ли "Престон Норт Энд" очередным камнем преткновения?
Главный арбитр матча Гавр – Ланс в 21:45 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 24.04.2017 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Ланс на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Ланс – девять против двух.
Букмекеры считают фаворитом поединка Гавр – Ланс гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.4. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.85, а на ничейный результат можно поставить по 3.5.
В прошлом поединке футбольного клуба Гавр основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Гавр будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Гавр есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.
За последние четыре недели футбольному клубу Ланс пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Ланс находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Ланс намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Ланс в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
На поединок Гавр – Ланс идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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