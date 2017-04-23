Эйбар — Атлетик прогноз и ставки от специалиста 24.04.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 24-го апреля 2017 года, так как именно в этот день на поле сойдутся Эйбар и Атлетик. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Атлетик сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Эйбар. Начало данной игры произойдет в 21:45 по московскому времени.

Если футбольные клубы Эйбар и Атлетик в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.5. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.85, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.4.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Эйбар существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Эйбар проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Эйбар никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Футбольный клуб Атлетик имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Атлетик демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Атлетик продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Атлетик в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Учитывая статистику личных встреч Эйбар – Атлетик, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Атлетик еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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