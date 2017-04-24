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|Енисей
|23.04 12:10 по МСК.
|Химки М
В этом матче «Енисей» станет приглядываться к своему самому вероятному сопернику в плей-офф, поскольку с шестого места красноярскую команду уже ничего не подвинет. Добьются ли «Химки» очередной гостевой победы в текущем сезоне?
|Крылья
|23.04 14:30 по МСК.
|Рубин
Рубин испанского тренера Хавьера Грасии едет в гости к Крылья Советов. Прогноз на самарский поединок уже готов к ознакомлению!
|Милан
|23.04 16:00 по МСК.
|Эмполи
Милан готовится провести первый домашний матч после продажи клуба китайским инвесторам
|Сампродия
|23.04 16:00 по МСК.
|Кротоне
В Чемпионате Италии Кротоне стал возмутителем спокойствия последних недель. Сможет ли команда преподнести очередной сюрприз?
|Ливерпуль
|23.04 18:30 по МСК.
|Кристал
Не так давно Кристал Пэлас Сэма Эллардайса победил Челси и Арсенал. Череда сенсаций в играх лондонского клуба продолжится, или Ливерпуль докажет свое превосходство. Мы очень подробно разобрали этот матч!
|Лас Палмас
|23.04 19:30 по МСК.
|Алавес
После сенсационной победы над Вильярреалом Алавес отправляется в гости к Лас-Пальмасу. Чего ожидать от предстоящего матча?
|Хаугесунд
|24.04 20:00 по МСК.
|Мольде
Замечательная ставка в матче Чемпионата Норвегии. Статистика, факты и другие аргументы на нашей стороне
|Ньюкасл
|24.04 21:45 по МСК.
|Престон
"Ньюкасл" никак не может оформить выход в Премьер-лигу. Станет ли "Престон Норт Энд" очередным камнем преткновения?
Главный арбитр матча Пескара – Рома в 21:45 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 24 апреля и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Рома на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Рома – девять против двух.
Самый большой коэффициент в матче Пескара – Рома идет на гостей и составляет 4.1, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.45. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.95.
Футбольный клуб Пескара в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Пескара сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Пескара выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Пескара не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Рома может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Рома надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Рома имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.
В футбольном поединке Пескара – Рома эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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