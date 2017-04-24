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|Енисей
|23.04 12:10 по МСК.
|Химки М
В этом матче «Енисей» станет приглядываться к своему самому вероятному сопернику в плей-офф, поскольку с шестого места красноярскую команду уже ничего не подвинет. Добьются ли «Химки» очередной гостевой победы в текущем сезоне?
|Крылья
|23.04 14:30 по МСК.
|Рубин
Рубин испанского тренера Хавьера Грасии едет в гости к Крылья Советов. Прогноз на самарский поединок уже готов к ознакомлению!
|Милан
|23.04 16:00 по МСК.
|Эмполи
Милан готовится провести первый домашний матч после продажи клуба китайским инвесторам
|Сампродия
|23.04 16:00 по МСК.
|Кротоне
В Чемпионате Италии Кротоне стал возмутителем спокойствия последних недель. Сможет ли команда преподнести очередной сюрприз?
|Ливерпуль
|23.04 18:30 по МСК.
|Кристал
Не так давно Кристал Пэлас Сэма Эллардайса победил Челси и Арсенал. Череда сенсаций в играх лондонского клуба продолжится, или Ливерпуль докажет свое превосходство. Мы очень подробно разобрали этот матч!
|Лас Палмас
|23.04 19:30 по МСК.
|Алавес
После сенсационной победы над Вильярреалом Алавес отправляется в гости к Лас-Пальмасу. Чего ожидать от предстоящего матча?
|Хаугесунд
|24.04 20:00 по МСК.
|Мольде
Замечательная ставка в матче Чемпионата Норвегии. Статистика, факты и другие аргументы на нашей стороне
|Ньюкасл
|24.04 21:45 по МСК.
|Престон
"Ньюкасл" никак не может оформить выход в Премьер-лигу. Станет ли "Престон Норт Энд" очередным камнем преткновения?
Хозяев матча Колон – Тигре 24.04.2017 ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 23:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Колон – Тигре неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.1. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.95 и 3.45.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Колон использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Колон, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Колон выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Тигре прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Тигре сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Тигре в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
В матче Колон – Тигре довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.
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