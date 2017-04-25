Зюльте-Варегем — Гент прогноз специалиста 25.04.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 25-го апреля 2017 года, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Зюльте-Варегем и Гент. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Зюльте-Варегем, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 21:30.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Зюльте-Варегем – Гент определились с коэффициентами. На ФК Зюльте-Варегем выставили 1.8, на мировую между командами — 3.8, а ставки на гостей матча принимаются по 4.3.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Зюльте-Варегем уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Зюльте-Варегем сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Зюльте-Варегем не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

Футбольный клуб Гент имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Гент демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Гент продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Гент в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Зюльте-Варегем – Гент, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

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